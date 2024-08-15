16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На конференции "Гипровостокнефти" рассказали о трендах в нефтегазодобыче и климатических проектах "Гипровостокнефть" открыл шестую международную конференцию В Самаре подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024" Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024" В Самаре открылся конкурс ПАО "Транснефть" "Лучший по профессии"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На конференции "Гипровостокнефти" рассказали о трендах в нефтегазодобыче и климатических проектах

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вызовы современного инжиниринга, распространение климатических проектов, оптимизация работы, развитие методологии оценки и управления риском аварий, внедрение типовых проектных решений. Эти и другие темы были подняты на 6-й конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая проходит в Самаре 14–15 августа, в рамках работы секции "Обустройство месторождений".

Фото: Никита Сенько

Первым с докладом выступил заместитель главного инженера, начальник управления проектных работ "Гипровостокнефти" Владимир Яценко. Он рассказал о трендах отрасли — в частности, модульности и мобильности. Например, со стороны заказчиков есть спрос на трубопроводы из гибких и быстросборных труб и блочные технологические установки. По мнению эксперта, в будущем их использование получит распространение.

Также Владимир Яценко отметил тренд на стандартизацию. Ее актуальность связана с вызовами времени: правила проектирования защитных ограждений от атаки БПЛА, нарушения требований к антитеррористической защищенности объекта. Что касается технологий, эксперт выделил проблему дефицита организаций, которые умеют выполнять расчеты, связанные со сжиженными газами, хранением и транспортировкой СПГ. Аналогичная ситуация сложилась с резервуарами и оборудованием, применяемым альтернативной энергетикой.

Генеральный директор "ТЛТ-инжиниринг" Александр Чирка рассказал коллегам о производстве систем промышленного обогрева. Заместитель генерального директора по науке "ТЭК" Антон Бызов поднял тему развития методологии оценки и управления риском аварий для обоснования вынужденных отступлений от требований безопасности при проектировании и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса. В частности, был предложен комплексный подход, основанный на балльно-факторной корректировке частоты реализации аварий с применением принципа открытой архитектуры. Он позволяет учитывать различные отступления от требований в области безопасности.

О необходимости сокращения углеродного следа и климатических проектах в своем докладе рассказал начальник отдела ВиВПГ "Гипровостокнефти" Денис Захаров.

По его словам, в 2023 г. на базе института был организован Центр декарбонизации и управления парниковыми газами. Он занимается количественным определением объемов выбросов и поглощений парниковых газов, подготовкой отчета о выбросах парниковых газов для подачи в Реестр выбросов парниковых газов, определением углеродного следа продукции, разработкой климатических проектов.

"Мы выполнили 50 работ по инвентаризации парниковых газов. Работаем как по российским методикам, так и по международным. Среди заказчиков — компании из РФ, Узбекистана, Вьетнама, Гаваны, Боснии и Герцеговины, Словакии. По динамике развитие климатических проектов идет семимильными шагами", — отметил Денис Захаров.

Старший научный сотрудник лаборатории систем промысловых коммуникаций и поддержания пластового давления института "ТатНИПИнефть" Сергей Соболев озвучил доклад об оптимизации работы объектов системы ППД:

"Для снижения платы за электроэнергию в "Татнефти" проводятся регулировочные мероприятия, предусматривающие максимальное снижение числа работающих кустовых насосных станций (КНС) в часы повышенной платы за мощность (часы контроля генераторной и сетевой мощности). При этом предварительно оценивается возможная продолжительность остановки. Показатель зависит от запаса объема емкостей очистных сооружений, производительности подпорного насоса и насоса КНС, пропускной способности водоводов, приемистости нагнетательных скважин".

Большой интерес вызвал доклад заместителя начальника УСОНГП "Зарубежнефти" Максима Гимадетдинова и главного инженера проекта "Гипровостокнефти" Александра Кимлыка о внедрении типовых проектных решений на объектах капстроительства.

"Мы успешно реализовали проект технологического развития. Целью было повышение эффективности, сокращение сроков проектирования и снижение стоимости строительства, развитие 3D-проектирования. В результате удалось добиться типовых решений, которые могут позволить снизить стоимость на 5% и сократить сроки работы по проектированию на 10%. Под оптимизацию попали габариты самих площадок, использование дополнительного оборудования", — рассказал Максим Гимадетдинов.

В целом секция стала самой объемной по выступлениям. В рамках ее работы было представлено 18 докладов. Обсуждение насущных проблем отрасли и путей развития продолжится 15 августа. В частности, продолжится обсуждение вопросов, связанных с цифровизацией, импортозамещением, обустройством месторождений, и тема инжиниринга бурения.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1