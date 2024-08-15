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Хоккей Спорт

ХК "Лада" разгромил сборную Казахстана — 7:1

АСТАНА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На старте предсезонного турнира в Астане ХК "Лада" разгромил сборную Казахстана, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже на 4-й минуте "Лада" открыла счет, находясь при этом в меньшинстве. Остап Сафин воспользовался грубой ошибкой защитника сборной Казахстана, вышел один на один с вратарем и поразил цель — 1:0. Спустя 35 секунд национальная команда все-таки воспользовалась численным преимуществом и отыгралась усилиями опытнейшего Романа Старченко — 1:1. Однако волжане быстро вернули лидерство, и на этот раз постарался Архип Неколенко, поразивший ближний угол после передачи Алексея Ожгихина из-за ворот — 2:1. Еще до перерыва хоккеисты "Лады" увеличили отрыв — Остап Сафин прорвался к чужим воротам и сделал передачу на дальнюю штангу, где Николай Владимиров успешно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку — 3:1.

Во второй трети "автозаводцы" смотрелись мощнее соперника и забросили в ворота Никиты Бояркина две безответные шайбы. На 26-й минуте Дмитрий Кугрышев выдал пас на Арсения Коромыслова и защитник с убойной позиции отправил снаряд в дальний угол — 4:1. А незадолго до перерыва "Лада" реализовала большинство. Расставшись в чужой зоне, Владислав Червоненко вывел на бросок Никиту Михайлова и тот был точен — 5:1.

В заключительном периоде тольяттинцы продолжили забивать. На 42-й минуте Глеб Семенов завершил классную атаку точным броском с кистей, а затем Евгений Грошев бросил в касание под перекладину сразу после вбрасывания в чужой зоне, которое выиграл Никита Михайлов — 7:1.

15 августа тольяттинская команда проведет свой следующий поединок на Кубке президента Республики Казахстан, соперником станет "Амур", несколькими часами позднее уступивший "Барысу" со счетом 1:2.

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