Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в США

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В дебютном матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, сообщает championat.com.
Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила 10 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету бразильянки семь подач навылет, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания) — Ангелина Калинина (Украина).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!