Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в США

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В дебютном матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, сообщает championat.com.

Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила 10 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету бразильянки семь подач навылет, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания) — Ангелина Калинина (Украина).