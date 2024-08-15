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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Реактор" на турнире в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, ХК "Ладья" выиграл третий матч на турнире в Магнитогорске, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первой половине стартового периода команды обменялись удалениями — и если свою попытку "Реактор" реализовать не сумел, то "Ладья" численным преимуществом воспользовалась сполна. Егор Меркесов с убойной позиции отправил снаряд в цель — 1:0. На 17-й минуте тольяттинцы удвоили преимущество уже при игре в равных составах. Александр Государев перехватил шайбу в чужой зоне и вывел Петра Михальченко на ударную позицию, с которой форвард и поразил ворота нижнекамцев. 2:0. Отыграть одну шайбу "Реактору" удалось в середине следующей двадцатиминутки благодаря Игорю Бородинову, отличившемуся в большинстве — 2:1.

В третьем игровом отрезке команды устроили настоящую голевую феерию, забросив по три шайбы. Все началось с гола Александра Государева на 44-й минуте, на что нижнекамцы ответили вторым за матч попаданием Игоря Бородинова в большинстве. 3:2. Затем "Ладья" дважды огорчила Ивана Левашева — сперва Максим Власов реализовал лишнего мощным кистевым броском от синей линии, а потом Денис Ермолович выскочил "1 на 1" и изящно переиграл вратаря соперника. 5:2. Несмотря на комфортный отрыв, волжане далее пропустили две шайбы с интервалом в 29 секунд — дубль сделал Марк Марчинский, причем одно из взятий ворот нападающий оформил при игре в формате "5 на 4". Концовка получилась нервной, однако тольяттинская команда выстояла и довела поединок до победы со счетом 5:4.

15 августа "Ладья" вновь встретится с "Реактором", но уже в рамках финала турнира — матч стартует в 16:00 по Тольятти. За третье место между собой поспорят "Стальные Лисы" и "Авто".

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