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Самарский "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28" успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-28", сообщает Госкорпорация "Роскосмос".

Фото: Роскосмос

Выведение "Прогресса МС-28" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Стыковка "Прогресса МС-28" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции намечается на 17 августа в 08:56 мск. На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) - астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

На "Прогрессе МС-28" предстоит доставить на Международную космическую станцию 2621 кг грузов, в том числе 1201 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Среди грузов - рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН, созданный в Институте космических исследований Российской академии наук в рамках эксперимента "Монитор всего неба". Во время выхода в открытый космос по российской программе его планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда". С помощью спектрометра ученые будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трех лет. Всего предполагается выполнить 15 таких обзоров.

Для проведения новых научных экспериментов "Форсированный выдох" (оценка вентиляторной функции легких в длительном космическом полете) и "Эндотелий" (исследование роли геомагнитосферы Земли в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний) отправлены, соответственно, акустический датчик регистрации шумов форсированного выдоха у космонавтов и комплекс измерения скорости пульсовой волны и оценки эндотелиальной функции у космонавтов.

Также в корабле находятся укладки для экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Выносливость", "Лазма", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".

На ракету-носитель "Союз-2.1а", использовавшуюся для запуска корабля "Прогресс МС-28", были нанесены изображения, посвященные 245-летию Московского государственного университета геодезии и картографии и Международному чемпионату по битве роботов.

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