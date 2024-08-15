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Муниципалитеты Власть и политика

И.о. главы Сызрани назначен Сергей Володченков

СЫЗРАНЬ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполняющим обязанности главы Сызрани назначен Сергей Володченков, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Телеграм-канале.

Фото: https://t.me/Fedorischev63

"Сегодня провел встречу с Сергеем Евгеньевичем. Предложил ему вступить в данную должность. Он долгое время был в числе руководителей предприятия "Тяжмаш", являлся депутатом думы Сызрани, поэтому хорошо знаком с городом, проблемами и потребностями жителей", - написал глава региона.

Он также добавил, что Сергей Володченков вместе с командой правительства области представит план опережающего развития муниципального образования, который войдет в региональную программу.

"Работы много, сызранцы ждут конкретных решений. 17 августа, как уже говорил, приеду в Сызрань. Намечено знакомство с городом, общение с жителями, обсуждение острых вопросов", - анонсировал Вячеслав Федорищев.

Напомним, Анатолий Лукиенко, возглавлявший Сызрань с октября 20121 г., накануне подал в отставку. Он объяснил этот шаг переходом на новую работу. Лукиенко также являлся выходцем из структур "Тяжмаша".

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