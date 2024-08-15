И.о. главы Сызрани назначен Сергей Володченков

Исполняющим обязанности главы Сызрани назначен Сергей Володченков, сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев в своем Телеграм-канале.
"Сегодня провел встречу с Сергеем Евгеньевичем. Предложил ему вступить в данную должность. Он долгое время был в числе руководителей предприятия "Тяжмаш", являлся депутатом думы Сызрани, поэтому хорошо знаком с городом, проблемами и потребностями жителей", - написал глава региона.
Он также добавил, что Сергей Володченков вместе с командой правительства области представит план опережающего развития муниципального образования, который войдет в региональную программу.
"Работы много, сызранцы ждут конкретных решений. 17 августа, как уже говорил, приеду в Сызрань. Намечено знакомство с городом, общение с жителями, обсуждение острых вопросов", - анонсировал Вячеслав Федорищев.
Напомним, Анатолий Лукиенко, возглавлявший Сызрань с октября 20121 г., накануне подал в отставку. Он объяснил этот шаг переходом на новую работу. Лукиенко также являлся выходцем из структур "Тяжмаша".
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.