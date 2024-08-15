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Электрощит Самара изготовил модульное здание для РЖД

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, состоялось торжественное открытие модульного здания для персонала Самарской дистанции электроснабжения на станции Кротовка Куйбышевской железной дороги. Объект был изготовлен Электрощит Самара по заказу ОАО "Российские железные дороги".

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В мероприятии приняли участие генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов, директор ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу — начальник Трансэнерго Валентин Санько, и.о. главного инженера Куйбышевской железной дороги Сергей Клищенко.

"Наша компания нацелена на создание надежного и эффективного партнерства с ОАО "РЖД", что позволяет нам не только соответствовать требованиям современного рынка, но и предлагать решения, способствующие развитию транспортной инфраструктуры страны, — отметил Дмитрий Куприянов. — Открытие нового объекта демонстрирует нашу способность решать масштабные задачи, адаптируясь к уникальным потребностям нашего ключевого клиента. Мы уверены, что совместные усилия приведут к успешной реализации текущих и будущих проектов, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению позиций наших компаний на рынке".

Электрощит Самара на протяжении долгого времени сотрудничает с РЖД и участвовал во многих крупных проектах. Предприятием поставлено оборудование стройки Байкало-Амурской магистрали-2, для 10 тяговых подстанций в векторе электрификации линии Волочаевка II — Комсомольск — Сортировочный, Дальневосточной железной дороги, а также для электрификации линий подстанций 220 кВ на Красноярском транспортном узле.

Электрощит Самара создает отечественное конкурентоспособное оборудование, строит новые подстанции и вводит новые мощности, тем самым повышает надежность энергосистемы страны.

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