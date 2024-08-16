Дожди в Самаре прекратятся к понедельнику

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 16 по 20 августа. По данным синоптиков, в выходные будет дождливо, но к началу рабочей неделе осадки прекратятся.