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Общество

Дожди в Самаре прекратятся к понедельнику

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 16 по 20 августа. По данным синоптиков, в выходные будет дождливо, но к началу рабочей неделе осадки прекратятся.

В пятницу, 16 августа, в Самаре облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.

В субботу, 17 августа, в Самарской области ожидается переменная облачность, местами - кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +18…+23 °C.

18 августа в регионе сохранится переменная облачность, по-прежнему будет дождливо. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, в дневные +21…+26 °C.

В начале рабочей недели, 19 и 20 августа, в Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно - без осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C. Днем столбик термометра поднимется до +20…+25 °С.

 

 

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Последние комментарии

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