Дожди в Самаре прекратятся к понедельнику

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области с 16 по 20 августа. По данным синоптиков, в выходные будет дождливо, но к началу рабочей неделе осадки прекратятся.
В пятницу, 16 августа, в Самаре облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.
В субботу, 17 августа, в Самарской области ожидается переменная облачность, местами - кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +18…+23 °C.
18 августа в регионе сохранится переменная облачность, по-прежнему будет дождливо. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, в дневные +21…+26 °C.
В начале рабочей недели, 19 и 20 августа, в Самарской области ожидается переменная облачность, преимущественно - без осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C. Днем столбик термометра поднимется до +20…+25 °С.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?