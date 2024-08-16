Самарцев предупредили о поддельной "молочке" из Крыма

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на территории Самарской области может продаваться поддельная молочная продукция.

"По информации, поступившей из Южного межрегионального управления Россельхознадзора, межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю по результатам выездных обследований без взаимодействия с контролируемым лицом установлено отсутствие ООО "Мосальский молокозавод" по адресам производства: Республика Крым, Ялта, пгт. Гаспра, ул. Южнобережное шоссе, уч. 5 и Республика Крым, Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Урожайная, д. 5", — отмечается в сообщении.

В ведомстве полагают, что изготовитель — компания "Мосальский молокозавод" - является "предприятием-призраком", а продукция, реализуемая под этой маркой, — фальсифицированной.

"В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции данная информация направлена в министерство внутренних дел по Республике Крым и ГУ МВД России по Самарской области", - рассказали в Роспотребнадзоре.