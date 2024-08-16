Дарья Касаткина закончила одиночное выступление на турнире в США

Уроженка Толяьтти Дарья Касаткина завершила выступление в теннисном турнире категории WTA-1000 в Цинциннати, пишет championat.com.

В матче второго круга она уступила 53-й ракетке мира американской теннисистке Тэйлор Таунсенд. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:1 в пользу представительницы США.

Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. На счету Таунсенд 15 эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа, а призовой фонд составляет $ 3 211 715. В прошлом году победительницей стала американка Кори Гауфф, которая обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:4.