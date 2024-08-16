ХК "Ладья" покинул форвард Иван Козлов

ХК "Ладья" и форвард Иван Козлов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
В составе "Ладьи" Козлов дебютировал еще в 2022 г., однако в прошлом сезоне выступал только за "Ладу-ЮХЛ" — за 50 сыгранных матчей в рамках Первенства ПФО нападающий заработал 20 (9+11) баллов за результативность при показателе полезности "+22".
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