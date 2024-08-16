Диана Шнайдер и Линда Носкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Цинциннати

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и представительница Чехии Линда Носкова победили в матче второго круга турнира в Цинциннати в парном женском разряде. Дуэт россиянки и чешки обыграл американку Питон Стирнс и Магду Линетт, представляющую Польшу, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился победой россиянки и чешки со счетом 6:3, 7:6. За это время Шнайдер и Носкова сделали пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять из девяти брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Диана Шнайдер и Линда Носкова сыграют с олимпийскими чемпионками из Италии Саррой Эррани и Ясмин Паолини. Напомним, Шнайдер, которая выступала в паре с Миррой Андреевой, является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.