"Ладья" уступила "Реактору"

Игроки "Ладьи" уступили "Реактору" в финале предсезонного турнира в Магнитогорске, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Несмотря на то, что хоккеисты "Ладьи" крайне бодро провели первый игровой отрезок, создав несколько отличных моментов, счет открыть им удалось лишь на 38-й минуте. В общей суматохе на пятаке "Реактора" расторопнее всех сработал Артем Юшин, который сохранил шайбу после отскока и затолкал ее в ворота. 1:0. К сожалению, в третьем периоде нижнекамцы сумели перехватить инициативу и забросить две безответные шайбы — сначала отличился Дмитрий Семененок, а уже под занавес основного времени Жоэ Кристоф Муиссу огорчил Данилу Овчарика и установил итоговый счет. 1:2.

Отметим, что оргкомитет соревнования отдельно отметил успехи Марата Калимуллина, признав его лучшим защитником турнира.

Третье место по результатам турнира в Магнитогорске заняли "Стальные Лисы", одолевшие днем "Авто" — 4:2.

Следующие матчи "Ладья" проведет в рамках Кубка Сахарова, который пройдет в Тольятти с 24 по 28 августа.