Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в США

Уроженка Тольятти, 20-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати. В матче второго круга она в двух сетах обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу Шнайдер, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 10 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Крюгер один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.