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Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется выставка "Память полей" Марии Стадник

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 августа, в 16:00 произойдет открытие выставки "Память полей" Марии Стадник. Галерея современного искусства "Space13 Gallery" (Куйбышева, 81) до 14 сентября будет представлять выставку, посвященную памяти, воспоминаниям и ностальгии, запечатленным на холстах картин.

Фото: предоставлено автором

Отличительная особенность пейзажей Марии Стадник — это безлюдные места, которые, однако, не лишены некого человеческого присутствия. Они раскрывают собой невероятную задумку автора: странную особенность нашей зрительной памяти, способную со временем превращать яркие воспоминания в архетипичные образы. Остаются лишь очертания и ощущения, потерявшие характеристики времени и места. Именно поэтому такие образы становятся чем-то вне времени — вечным.

Через портреты зданий и сооружений в картинах зрителю предоставляется возможность разглядеть следы их обитателей, составить психологический портрет.

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