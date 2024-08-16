В Самаре откроется выставка "Память полей" Марии Стадник

В субботу, 17 августа, в 16:00 произойдет открытие выставки "Память полей" Марии Стадник. Галерея современного искусства "Space13 Gallery" (Куйбышева, 81) до 14 сентября будет представлять выставку, посвященную памяти, воспоминаниям и ностальгии, запечатленным на холстах картин.

Отличительная особенность пейзажей Марии Стадник — это безлюдные места, которые, однако, не лишены некого человеческого присутствия. Они раскрывают собой невероятную задумку автора: странную особенность нашей зрительной памяти, способную со временем превращать яркие воспоминания в архетипичные образы. Остаются лишь очертания и ощущения, потерявшие характеристики времени и места. Именно поэтому такие образы становятся чем-то вне времени — вечным.

Через портреты зданий и сооружений в картинах зрителю предоставляется возможность разглядеть следы их обитателей, составить психологический портрет.