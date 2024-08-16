Существуют ли таблетки и диеты от лени: психолог рассказала о рецептах борьбы с национальным бедствием

Лень, согласно российской культурной традиции, это нежелание трудиться, склонность к безделью, вялость и медлительность. Согласно данным социологов, 21% россиян считает себя ленивыми. О причинах "национального недуга" у взрослых и детей и способах борьбы с ней рассказал консультативный психолог Страхового Дома ВСК.

Лень с точки зрения медицинской практики не является психологическим отклонением — она не включена в Международную классификацию болезней (МКБ). В зависимости от психотипа человека, его темперамента и воспитания лень имеет разное происхождение и может иметь разные причины.

Так, этот "недуг" может быть "врожденным", когда в детстве на этапе формирования личности на предрасположенность к лени влияет ближайшее окружение ребенка. Например, ребенок-холерик, в семье которого с детства было принято каждый день делать зарядку, зимой ходить на лыжах, а летом бегать, будет активнее ребенка-меланхолика, в детстве которого не был принят активный отдых. Также, если взрослые ругали или наказывали ребенка за любую инициативу, для него станет нормой не делать ничего лишнего во взрослой жизни — подсознательно бездействие воспринимается им как безопасность.

В сознательном возрасте "лень" или нежелание что-либо делать может возникать и в силу объективных причин: усталости, когда желание покоя является сигналом того, что пора отдохнуть; эмоционального выгорания в случае если человек берет на себя много работы, пренебрегая отдыхом; заболевания — как физиологического, так и ментального, когда упадок сил возникает на фоне изменения гормонального фона, воспалительных процессов, простуды, депрессии; прокрастинации — нежелании что-либо делать из страха сделать работу плохо; фрустрации; ощущения бессмысленности труда.

В качестве успешных рецептов борьбы с ленью эксперты-психологи советуют использовать приложения трекер-привычек, написание своей "дорожной карты" для достижения целей с "промежуточными наградами".

В случае если причиной лени являются те или иные заболевания, то бездействие по отношению к симптомам может привести к глубокой депрессии и серьезным проблемам для здоровья. Также пассивный образ жизни, в основе которой лежит желание покоя, сниженная физическая активность или ее отсутствие ведет к уменьшению мышечной массы, ожирению, застою крови, что может стать причиной различных заболеваний от недугов сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта до проблем с онкологией.

Важно помнить, что медикаментозно можно лечить физиологические или ментальные заболевания, лекарств от "лени" не существует. Что же касается диет, то обращаться к ним следует только в случае, если их назначил их врач.

"В условиях современного цифрового общества, где человек все больше свободного времени проводит с гаджетом, ведет малоактивный образ жизни, лень — или отсутствие желания что-либо делать — от похода на фитнес до прогулки в лесу — становится эпидемией, напрямую ухудшающей физическое состояние, здоровье и в конечном счете качество жизни жителей мегаполиса. Ученые доказали, что более 3 часов сидячей работы в день сокращают продолжительность жизни на 2 года, вечерний "отдых" перед ноутбуком или ТВ более двух часов — еще на 1,4 года. "Волшебных таблеток" от этого национального бедствия не существует, важно каждому трезво обдумать последствия "лежания на диване" — готов он пожертвовать парой лет своей активной жизни в пользу нахождения "в состоянии покоя", — отмечает Ирина Положенцева, консультативный психолог Страхового Дома ВСК.