Средства с продажи билетов "Крылья Советов" направили на помощь жителям Курской области

"Крылья Советов" перечислили средства, вырученные с продажи билетов, пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
"ПФК "Крылья Советов" направил все средства с продажи билетов 9 и 10 августа на матч с "Факелом" в ФК "Авангард" (Курск), который объявлял сбор для пострадавших жителей Курской области. Благодарим каждого, кто внес вклад в доброе дело!", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?