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Общество

Средства с продажи билетов "Крылья Советов" направили на помощь жителям Курской области

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" перечислили средства, вырученные с продажи билетов, пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

"ПФК "Крылья Советов" направил все средства с продажи билетов 9 и 10 августа на матч с "Факелом" в ФК "Авангард" (Курск), который объявлял сбор для пострадавших жителей Курской области. Благодарим каждого, кто внес вклад в доброе дело!", - отмечается в сообщении.

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