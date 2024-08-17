Средства с продажи билетов "Крылья Советов" направили на помощь жителям Курской области

"Крылья Советов" перечислили средства, вырученные с продажи билетов, пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

"ПФК "Крылья Советов" направил все средства с продажи билетов 9 и 10 августа на матч с "Факелом" в ФК "Авангард" (Курск), который объявлял сбор для пострадавших жителей Курской области. Благодарим каждого, кто внес вклад в доброе дело!", - отмечается в сообщении.