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Музеи и выставки Культура

В музее Модерна пройдет лекция-экскурсия "Материя в андеграунде"

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 августа, в 17:00 музей Модерна приглашает на лекцию-экскурсию "Материя в андеграунде". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фото: Музей Модерна

Выставка "Материя" работает последний месяц. С момента открытия ее посетило несколько сотен человек. На экскурсиях по выставке посетители узнали о связи философии и искусства, о материализме и идеализме, об опасности пластика и его переработке.

Экспозиция проходит в подвале особняка Курлиной. Подвал — это подземное пространство, где любая выставка по месту расположения становится в буквальном смысле андеграундом. На заключительной экскурсии посетители сопоставят понятие материи и андеграунда и обсудят философские и эстетические вопросы.

Экскурсию ведет главный научный сотрудник музея Модерна, кандидат филологических наук, куратор выставки "Материя", Илья Саморуков.

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