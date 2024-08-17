В музее Модерна пройдет лекция-экскурсия "Материя в андеграунде"

В воскресенье, 18 августа, в 17:00 музей Модерна приглашает на лекцию-экскурсию "Материя в андеграунде". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Выставка "Материя" работает последний месяц. С момента открытия ее посетило несколько сотен человек. На экскурсиях по выставке посетители узнали о связи философии и искусства, о материализме и идеализме, об опасности пластика и его переработке.
Экспозиция проходит в подвале особняка Курлиной. Подвал — это подземное пространство, где любая выставка по месту расположения становится в буквальном смысле андеграундом. На заключительной экскурсии посетители сопоставят понятие материи и андеграунда и обсудят философские и эстетические вопросы.
Экскурсию ведет главный научный сотрудник музея Модерна, кандидат филологических наук, куратор выставки "Материя", Илья Саморуков.
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