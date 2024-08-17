На "Ночь кино" в "Художественном" бесплатно покажут самые кассовые фильмы 2023-2024 годов

В субботу, 24 августа, зрители кинотеатра "Художественный" получат уникальную возможность бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2023-2024 годов (6+) в рамках всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню Российского кино 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В программе показов:

— 17.00 — "По щучьему веленью" (6+);

— 19.10 — "Сто лет тому вперёд" (6+);

— 21.40 — "Воздух" (18+).

Вход свободный.



Специально к "Ночи кино" в 00:15 (в ночь с 24 на 25 августа) стартует экскурсия "Мистическая прогулка по старинному кинотеатру" (12+). Запись по телефонам: 332-04-82 и 8-917-103-8333