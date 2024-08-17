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Кино Культура

На "Ночь кино" в "Художественном" бесплатно покажут самые кассовые фильмы 2023-2024 годов

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, зрители кинотеатра "Художественный" получат уникальную возможность бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2023-2024 годов (6+) в рамках всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню Российского кино 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В программе показов:
— 17.00 — "По щучьему веленью" (6+);
— 19.10 — "Сто лет тому вперёд" (6+);
— 21.40 — "Воздух" (18+).

Вход свободный.

Специально к "Ночи кино" в 00:15 (в ночь с 24 на 25 августа) стартует экскурсия "Мистическая прогулка по старинному кинотеатру" (12+). Запись по телефонам: 332-04-82 и 8-917-103-8333

Цель всероссийской акции "Ночи кино" — популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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