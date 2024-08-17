Хоккейная "Лада" обыграла "Барыс"

В субботу, 17 августа, в Астане прошел матч в рамках Кубка президента республики Казахстан между тольяттинской "Ладой" и местным "Барысом".
Встреча завершилась победой ХК "Лада" в овертайме со счетом 4:3. Голами у тольяттинцев отметились Максим Минеев, Евгений Грошев, Артем Иванюженков и Владислав Червоненко. У "Барыса" отличились Динмухамед Кайыржан и Коннор Смит.
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