Анастасия Павлюченкова уступила сопернице в 1/4 финала в Цинциннати

Воспитанница самарской школы тенниса, 28-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова покинула турнир категории WTA-1000 в Цинциннати. В матче ¼ финала россиянка уступила 37-й ракетке мира испанке Пауле Бадосе со счетом 3:6, 2:6, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 5 минут. В рамках встречи россиянка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету испанки три эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.