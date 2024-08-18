Диана Шнайдер покинула турнир в США в одиночном и парном разрядах

Уроженка Тольятти, 20-я ракетка мира Диана Шнайдер вылетела из турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.

В матче третьего круга она в двух сетах уступила 27-й ракетке мира, канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу канадки, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Фернандес семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Также Шнайдер в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой проиграли в матче полуфинала.

Дуэт россиянки и чешки уступил канадке Лейле Фернандес и Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился поражением россиянки и чешки со счетом 3:6, 4:6. За это время Шнайдер и Носкова сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. Соперницы сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11.