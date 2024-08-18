Диана Шнайдер покинула турнир в США в одиночном и парном разрядах

Уроженка Тольятти, 20-я ракетка мира Диана Шнайдер вылетела из турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.
В матче третьего круга она в двух сетах уступила 27-й ракетке мира, канадской теннисистке Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу канадки, сообщает championat.com.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Фернандес семь эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Также Шнайдер в паре с представительницей Чехии Линдой Носковой проиграли в матче полуфинала.
Дуэт россиянки и чешки уступил канадке Лейле Фернандес и Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан.
Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился поражением россиянки и чешки со счетом 3:6, 4:6. За это время Шнайдер и Носкова сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. Соперницы сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 11.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!