ХК "Лада" стал победителем Кубка президента Республики Казахстан

Игроки "Лады" стали победителями предсезонного турнира в Астане.

Перед финальным поединком в рамках Кубка Президента Республики Казахстан в состав "Лады" вернулись Максим Березин, Зият Пайгин, Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс, а защита последнего рубежа была доверена Владиславу Подъяпольскому, сменившего Максима Третьяка.

Тольяттинцы активно начали встречу и открыли счет на исходе 7-й минуты, реализовав первое же большинство в матче. Никита Михайлов мастерски сохранил шайбу в чужой зоне, сделал передачу на Дмитрия Кугрышева и он вывел на ударную позицию Троя Джозефса так, что 16-му номеру "Лады" оставалось лишь подставить клюшку возле пустого угла ворот соперника. 1:0. Отыграться казахстанская сборная сумела на старте следующей трети усилиями Алихана Асетова, но уже к экватору поединка подопечные Олега Браташа получили второе численное преимущество, которое вскоре превратилось в гол имени Дениса Баранцева, мощно пальнувшего от синей линии под перекладину — 2:1.

В третьем периоде команды играли в обоюдоострой манере, однако заброшенных шайб зрители на трибунах больше не увидели. Примерно за полторы минуты до сирены Олег Болякин поменял вратаря на шестого полевого, да только это не помогло казахстанской сборной спастись. Итог — 2:1 и "Лада" становится победителем Кубка президента Республики Казахстан.

Следующие матчи на предсезонке "Лада" проведет в рамках Кубка губернатора Челябинской области, который пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа.