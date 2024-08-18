В регионе ожидается гроза

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
"В ближайший 1-3 часа местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, ливень с сохранением в первую половину ночи 19 августа", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России по Самарской области предупреждает: "Находясь на улице, избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайся держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев".
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?