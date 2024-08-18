В регионе ожидается гроза

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"В ближайший 1-3 часа местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, ливень с сохранением в первую половину ночи 19 августа", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России по Самарской области предупреждает: "Находясь на улице, избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайся держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев".