В Самаре трамваи №№ 4, 13 и 23 временно изменят схему движения

В понедельник, 19 августа, в связи с повреждением кабеля, с 5:00 на участке от Постникова Оврага до Дома печати трамваи маршрутов №№ 4, 23,13 ходить не будут. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
Отмечается, что часть трамваев маршрута № 13 проследует от Постникова оврага по Ново-Садовой, Ново-вокзальной, Ставропольской, Антонова-Овсеенко до Дома печати. На нем пассажиры смогут бесплатно пересесть на трамваи 13 маршрута, которые будут курсировать от Дома печати до Юнгородка.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?