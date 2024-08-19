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В Самаре трамваи №№ 4, 13 и 23 временно изменят схему движения В регионе ожидается гроза Из Самары выехал конвой с помощью для военных Средства с продажи билетов "Крылья Советов" направили на помощь жителям Курской области В Самаре ограничат движение транспорта из-за марафона

Общество

В Самаре трамваи №№ 4, 13 и 23 временно изменят схему движения

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 августа, в связи с повреждением кабеля, с 5:00 на участке от Постникова Оврага до Дома печати трамваи маршрутов №№ 4, 23,13 ходить не будут. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Отмечается, что часть трамваев маршрута № 13 проследует от Постникова оврага по Ново-Садовой, Ново-вокзальной, Ставропольской, Антонова-Овсеенко до Дома печати. На нем пассажиры смогут бесплатно пересесть на трамваи 13 маршрута, которые будут курсировать от Дома печати до Юнгородка.

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