В Самаре трамваи №№ 4, 13 и 23 временно изменят схему движения

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В понедельник, 19 августа, в связи с повреждением кабеля, с 5:00 на участке от Постникова Оврага до Дома печати трамваи маршрутов №№ 4, 23,13 ходить не будут. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.