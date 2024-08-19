В музее Рязанова проведут экскурсию, приуроченную ко Дню российского кино

Во вторник, 27 августа, в 18:00 пройдет авторская экскурсия "Музыка жизни Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой, передает пресс-служба музея. Экскурсия приурочена ко Дню российского кино.

"Немногие знают, что Эльдар Рязанов был не только кинорежиссером, телеведущим и писателем, но еще и поэтом. Его стихи то лиричны, то пронизаны присущей автору сатирой. Иногда в них можно встретить философские рассуждения — через поэзию Рязанов осмыслял свою жизнь и окружавшую его реальность, делился тем, что его волновало как человека и гражданина", - сообщают организаторы.

В прошлом году, к празднованию дня рождения Эльдара Рязанова, Вячеслав Вербовой разработал авторскую экскурсию в стихах. Приглашаем посетителей снова поговорить о Рязанове-поэте, о его любимых стихах и о том, как поэзия глубже раскрывает личность кинорежиссера.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.