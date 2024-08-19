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Общество

В Самарской области столбик термометра поднимется до +27 °C

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области с 19 по 21 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидается теплая погода, преимущественно без осадков.

В понедельник, 19 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

Во вторник, 20 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, температура воздуха +10…+15 °C. Днем ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с, температура воздуха +22…+27 °C.

В среду, 21 августа, в регионе по-прежнему будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +20…+25 °C.

Гид потребителя

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