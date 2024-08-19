В Самарской области столбик термометра поднимется до +27 °C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области с 19 по 21 августа. По данным синоптиков, в регионе ожидается теплая погода, преимущественно без осадков.
В понедельник, 19 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.
Во вторник, 20 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, температура воздуха +10…+15 °C. Днем ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с, температура воздуха +22…+27 °C.
В среду, 21 августа, в регионе по-прежнему будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12…+17 °C, в дневные +20…+25 °C.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?