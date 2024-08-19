Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником Героя России Максима Девятова. Об этом глава региона сообщил в понедельник, 19 августа, открывая оперативное совещание областного правительства.
"Максим Вадимович будет работать моим помощником по вопросам поддержки членов семей, самих ребят-участников специальной военной операции, а также по широкому кругу вопросов, связанных с оказанием прикладной помощи в каждом конкретном случае", - пояснил Вячеслав Федорищев.
Напомним, ранее сообщалось, что звезду Героя РФ Максим Девятов из 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил в декабре 2023 года. Награды он удостоится за то, что со своим товарищем более трех часов удерживали фронт под шквальным минометным огнем и сбросами квадрокоптеров противника. Своими действиями они спасли 14 военнослужащих.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...