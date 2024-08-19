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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев назначил своим помощником Героя России

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником Героя России Максима Девятова. Об этом глава региона сообщил в понедельник, 19 августа, открывая оперативное совещание областного правительства.

"Максим Вадимович будет работать моим помощником по вопросам поддержки членов семей, самих ребят-участников специальной военной операции, а также по широкому кругу вопросов, связанных с оказанием прикладной помощи в каждом конкретном случае", - пояснил Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее сообщалось, что звезду Героя РФ Максим Девятов из 3-й бригады специального назначения, базирующейся в Тольятти, получил в декабре 2023 года. Награды он удостоится за то, что со своим товарищем более трех часов удерживали фронт под шквальным минометным огнем и сбросами квадрокоптеров противника. Своими действиями они спасли 14 военнослужащих.

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