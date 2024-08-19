В Самаре началось обновление стационара больницы №8

Капитальный ремонт стационара на улице Нагорная, 88 Самарской городской клинической больницы № 8 проводится за счет средств областного бюджета. Это позволит улучшить условия для пациентов и медработников, в обновленном здании ежегодно будут получать помощь около 12 тыс. пациентов.

По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, включая капитальные ремонты, возведение зданий и обновление парка оборудования.

"Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета мы приступили к реализации проекта по обновлению стационара Самарской больницы № 8. Он будет проводиться поэтапно и продолжится в следующем году. В настоящее время завершается ремонт крыши, после этого строители приступят к ремонту внутри здания", — отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.

В здании стационара располагаются 2 терапевтических отделения, отделение неврологии и реанимация на 6 коек.

"Обновление затронет все этажи стационара, а это — порядка 7000 квадратных метров. Планируется замена инженерных сетей, отопления, канализации и вентиляции. Будет оборудована противошоковая палата и смотровые кабинеты, перенесен кабинет УЗИ — для удобства пациентов кабинеты размесят в одном месте, — рассказал главный врач Самарской больницы № 8 Сергей Дергаль. — Кроме того, в отделение планируется поставка современного оборудования и мебели".

На время проведения ремонтных работ помощь жителям продолжат оказывать в стационаре на ул. Мирная, 169.

Напомним, в этом году также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, планируется капитальный ремонт 33 подразделений медучреждений.