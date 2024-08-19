В Самаре началось обновление стационара больницы №8

Капитальный ремонт стационара на улице Нагорная, 88 Самарской городской клинической больницы № 8 проводится за счет средств областного бюджета. Это позволит улучшить условия для пациентов и медработников, в обновленном здании ежегодно будут получать помощь около 12 тыс. пациентов.
По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, включая капитальные ремонты, возведение зданий и обновление парка оборудования.
"Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета мы приступили к реализации проекта по обновлению стационара Самарской больницы № 8. Он будет проводиться поэтапно и продолжится в следующем году. В настоящее время завершается ремонт крыши, после этого строители приступят к ремонту внутри здания", — отметил врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.
В здании стационара располагаются 2 терапевтических отделения, отделение неврологии и реанимация на 6 коек.
"Обновление затронет все этажи стационара, а это — порядка 7000 квадратных метров. Планируется замена инженерных сетей, отопления, канализации и вентиляции. Будет оборудована противошоковая палата и смотровые кабинеты, перенесен кабинет УЗИ — для удобства пациентов кабинеты размесят в одном месте, — рассказал главный врач Самарской больницы № 8 Сергей Дергаль. — Кроме того, в отделение планируется поставка современного оборудования и мебели".
На время проведения ремонтных работ помощь жителям продолжат оказывать в стационаре на ул. Мирная, 169.
Напомним, в этом году также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, планируется капитальный ремонт 33 подразделений медучреждений.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас