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Музеи и выставки Культура

В галерее "Заварка" расскажут о самарском фольклоре и научат делать воздушного змея

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей-галерея "Заварка" анонсировал несколько мероприятий на предстоящую неделю, с 23 по 25 августа.

Фото: галерея Заварка

В пятницу, 23 августа, в 18.00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит посетителей с самарским фольклором. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На экскурсии гости пройдутся по залам, узнают о концепции и идее выставки, попробуют самостоятельно интерпретировать былички, сказки, легенды.
Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 24 августа, в музее-галерее "Заварка" состоится несколько мероприятий. В 11:00 пройдет семейный мастер-класс "Воздушный змей" (6+). Воздушный змей — самый яркий атрибут лета. Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями сделают свои уникальные "летательные аппараты" для игр. Вход на мероприятие — 400 рублей.

В 16:00 состоится ридинг-группа "Рассказы о достоверном" (12+). Это практика коллективного чтения литературы. В рамках работы выставки "Было/Не было" (12+) участники вместе с кандидатом филологических наук, администратором социальной сети Вконтакте Музея-галереи "Заварка" Ольгой Иваевой будут читать и обсуждать тексты из книги Дмитрия Садовникова "Сказки и предания Самарского края" (12+).

По мнению автора книги, местные байки и былины содержательно многообразны, ведь важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. На мероприятии гости обсудят, как эта пестрота верований и обычаев отразилась в конкретных жанрах народной прозы.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

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