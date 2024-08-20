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Автотовары с гарантией станет проще искать на "Авито"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Производители запчастей помогут платформе верифицировать официальных продавцов с гарантией на автотовары, реализуемые на платформе "Авито". Таким образом, теперь автолюбителям из Самары станет проще выбирать запчасти с гарантированным качеством. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено Авито

Классифайд начинает сотрудничество с производителями автокомпонентов, в рамках которого официальные представители крупных поставщиков будут верифицированы и получат информационные бейджи на реализуемые товары. Компании также подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты.

Покупка на "Авито" будет "защищена" гарантией производителя, покрывающей возможные дефекты материалов и изготовления. Более того, в случае неисправности запчасти возможна бесплатная замена или ремонт в течение гарантийного срока, указанного в документации к товару.

Официальное подписание соглашения о намерениях сотрудничества компаний и "Авито" состоялось на международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024 в понедельник, 19 августа. Первыми партнерами платформы стали дочерняя компания группы "АвтоВАЗ" LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR.

Сотрудничество сторон позволит повысить прозрачность сделок на рынке запчастей, улучшить качество и безопасность покупок для пользователей платформы.

Предложение партнеров в настоящий момент составляет более 2,8 миллионов объявлений. Основная цель платформы — к концу 2027 года "покрыть" гарантиями производителей более половины ассортимента новых запчастей, представленных на "Авито".

В основном продавцы с подтвержденной гарантией предлагают товары для автомобилей иностранного и отечественного производства: аккумуляторные батареи, свечи зажигания, тормозные системы, детали подвески, рулевое управление, электрооборудование, фильтры, шины и другие запчасти.

"Запчасти — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория на "Авито". Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле. Наличие гарантии позволит пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн. Вместе с умным подбором автокомпонентов, который подсказывает только подходящие конкретной модели авто варианты, и доставкой в удобный пункт выдачи автолюбитель получает полноценный инструментарий для безопасного и удобного способа обслуживания своего автомобиля", — отмечает Алексей Головин, руководитель категории "Запчасти и Автосервисы" в "Авито".

Найти официальных представителей производителей запчастей можно будет с помощью фильтров — выдача покажет ассортимент, защищенный гарантией производителя. Также в объявлениях получится ознакомиться с условиями гарантии — информационный блок будет легко найти в каждом объявлении. Важно, что условия гарантии зависят от производителя и могут отличаться в зависимости от товара и изготовителя.

Что покупают для авто в Самаре

Продажи автозапчастей в Самаре в первом полугодии 2024 года выросли на 7% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Первое место по востребованности на "Авито" занимают кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. На эту категорию приходится 34% продаж. За год они выросли на 4%, а средняя стоимость составила 4 000 рублей. На втором месте — автосвет с долей 11%. В среднем на такие детали пользователи тратили 4 000 рублей. На третьем — подвеска с долей 10%. Продажи выросли на 35%. Средняя цена в категории — 5 000 рублей. При этом подвеску чаще всего покупали от Mercedes-Benz.

На четвертом месте — элементы электрооборудования с долей 9%: их продажи на "Авито" выросли на 19%, а средний чек в категории составил 3 500 рублей. Пятое место по объему продаж занимают двигатели и детали для них (8%). Их стали покупать чаще на 31%, а средняя стоимость составила 16 000 рублей.

Гид потребителя

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