Альтернатива рядом: Wink.ru отметил лавинообразный рост просмотров российского контента для малышей (0+)

Просмотры мультсериалов в Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) бьют рекорды после того, как онлайн-кинотеатр расширил библиотеку бесплатного детского контента, а качество загрузки в России видеохостинга YouTube стало падать из-за технических проблем (ранее этот контент активно смотрели там).
По предварительной оценке, всего за неделю с 12 по 18 августа общее количество включений детского контента превысило 50 млн, что в три раза превышает показатели предыдущих периодов. Все лидеры хит-парада — мультфильмы и сериалы российского производства.
По статистике Wink.ru всего за одну неделю "Три кота" (0+) посмотрели 10,1 млн раз, "Барбоскины" (0+) — 4,7 млн, "Маша и Медведь" (0+) — 3,4 млн, "Синий трактор" (0+) — 2,8 млн, высокие просмотры также у "Лунтика и его друзей" (0+) и "Фиксиков" (0+). Все эти проекты доступны бесплатно.
Онлайн-кинотеатр в 2024 году представил специальную подписку "Wink Дети", которая включает 23 детских телеканала, 8 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов, приложение для подготовки детей к школе "Кубокот" и развивающие игры.
В Wink.ru доступен бесплатный сервис "Родительский контроль", который регулирует время просмотра и ограничивает доступ детей к контенту в зависимости от его возрастной маркировки.
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д