С Российским триколором по просторам Самарской Луки

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации члены Молодежного совета самарского Росреестра и сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Самарской области совершили увлекательный велопробег по маршруту, проходящему вдоль жемчужин Самарской Луки.
В честь праздника они провезли Российский триколор через живописное путешествие: Рождествено — Торновое — Подгоры — Рождествено.
Хвойные и лиственные леса Заволжья, Сидоровы горы, бескрайние пшеничные и подсолнуховые поля лежали на маршруте наших путешественников.
"От окружающей красоты и чистого воздуха даже закружилась голова! — делится своими впечатлениями председатель Молодежного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина. — Но это не помешало нам с приподнятым настроением пройти весь маршрут, чтобы подчеркнуть цель велопробега — показать значение государственного символа России!"
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.