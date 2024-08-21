С Российским триколором по просторам Самарской Луки

Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации члены Молодежного совета самарского Росреестра и сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Самарской области совершили увлекательный велопробег по маршруту, проходящему вдоль жемчужин Самарской Луки.

В честь праздника они провезли Российский триколор через живописное путешествие: Рождествено — Торновое — Подгоры — Рождествено.

Хвойные и лиственные леса Заволжья, Сидоровы горы, бескрайние пшеничные и подсолнуховые поля лежали на маршруте наших путешественников.

"От окружающей красоты и чистого воздуха даже закружилась голова! — делится своими впечатлениями председатель Молодежного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина. — Но это не помешало нам с приподнятым настроением пройти весь маршрут, чтобы подчеркнуть цель велопробега — показать значение государственного символа России!"