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С Российским триколором по просторам Самарской Луки В Самаре резко выросло число заболевших коронавирусом Фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" перенесен на конец сентября Волжскому лесничеству вернули 200 га леса, отошедшего частнику Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область

Общество

С Российским триколором по просторам Самарской Луки

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня Государственного флага Российской Федерации члены Молодежного совета самарского Росреестра и сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 20 по Самарской области совершили увлекательный велопробег по маршруту, проходящему вдоль жемчужин Самарской Луки.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

В честь праздника они провезли Российский триколор через живописное путешествие: Рождествено — Торновое — Подгоры — Рождествено.

Хвойные и лиственные леса Заволжья, Сидоровы горы, бескрайние пшеничные и подсолнуховые поля лежали на маршруте наших путешественников.

"От окружающей красоты и чистого воздуха даже закружилась голова! — делится своими впечатлениями председатель Молодежного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина. — Но это не помешало нам с приподнятым настроением пройти весь маршрут, чтобы подчеркнуть цель велопробега — показать значение государственного символа России!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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