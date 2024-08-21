В Самарской области состоялся финал YUKA DRIVE FEST Джимхана

В минувшие выходные в Самарской области состоялся четвертый этап федерального автоспортивного фестиваля Yuka Drive Fest Джимхана. Соревнования, проходившие возле ТК "Амбар", стали настоящим испытанием для участников, пишет региональный минспорт.

Квалификацию прошли ТОП-32 пилота, среди которых были и две девушки: Татьяна Рахимова из Набережных Челнов на BMW E30 и 22-летняя Дарья Другова из Тольятти на BMW E36.

Дебют Дарьи в джимхане стал знаковым моментом фестиваля. Она поделилась: "В прошлом году я была зрителем на Yuka Drive Fest в Набережных Челнах, и моя машина участвовала в выставке. Я пообещала себе, что в следующем году обязательно попробую себя в роли пилота. Мечты должны сбываться! Это безумно крутой фестиваль с классными и сильными пилотами, у которых есть чему поучиться! Безусловно, я буду продолжать участвовать. Слабые места автомобиля выявили, будем дорабатывать специально под джимхану".

Победу в соревнованиях одержал Алексей Шендюков из Минска на Mazda RX-5, второе место занял Сергей Тихоненко из Могилева на BMW E46, третьим стал Владислав Корнеев из Уфы на Nissan Silvia S15. Пилоты из Самарской области вошли в ТОП-10 с небольшими штрафами: один проиграл на 0,5 секунды, другой — на 0,2 секунды. Однако в условиях жесткой борьбы самарцы оказались изобретательными.

Сергей Давидадзе из Самары рассказал: "Сначала мы провели тренировку на нашей BMW, в конце которой установили шины 18 Westlake и показали отличное время. Уверен, что это время было бы призовым в квалификации. Однако в прошлом сезоне у нас возникла проблема: на одном из цилиндров не хватало части поршня. Теперь, спустя 15 гонок, мы долго мучили эту машину, и, к сожалению, проблема вернулась. На одном из цилиндров развалился поршень, что сделало поездку довольно неудобной. Перед квалификацией мы решили съездить за нашей четверкой и надели специальные чулочки, чтобы не допустить попадания пыли в дроссели. В итоге мы квалифицировались на 29-е и 31-е места соответственно. Но самое главное — мы прошли квалификацию и приняли участие в парном заезде!".

В финале за кубок супер-босса организаторы решили уравнять шансы и предоставили два одинаковых Lexus IS200 для заезда с супер-боссом соревнований, российским гонщиком-дрифтером Аркадием Цареградцевым.

Василий Шульц отметил: "Многим зрителям было любопытно, что произойдет, если пилоты окажутся в равных условиях". В итоге Аркадий победил, обогнав Алексея всего на 0,640 секунды.

Фестиваль предлагал разнообразные развлечения: гигантская дженга, детский надувной батут, аквагрим для детей, чил-зоны, DJ-сеты и фудкорт. В рамках мероприятия проходили мастер-классы по кастомизации одежды, где участники могли проявить свою креативность и украсить свои вещи в уникальном стиле, а также мастер-класс по оказанию первой помощи с участием центра Altair. Дети обучались основам джимханы, а взрослые имели возможность прокатиться на боевом автомобиле в G-taxi. На протяжении всего фестиваля выступала известная местная группа Comedoz, которая добавила энергии празднику. Зрители также могли сделать красивые фотографии на автовыставке WARP, на заключительной церемонии которой лучших участников наградили подарочными сертификатами.