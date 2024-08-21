На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу "КВН.Дети"

6 и 7 сентября во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоится одиннадцатый Кубок КВН Самарской области.

Сегодня КВН - это настоящее движение, объединяющее молодежь всей России и стран ближнего зарубежья, которое помогает создавать условия для самореализации и применения творческого и культурного потенциала представителей подрастающего поколения, а также способствует формированию активной жизненной позиции у молодых людей, обеспечению их социальной адаптации в обществе.

Сегодня КВНом охвачен каждый уголок области. В КВН играют школьники, которых объединил "Детский КВН Самарской области". Сотрудники предприятий участвуют в "Самарской областной лиге КВН трудовой молодежи". А веселые и находчивые студенты играют в Центральной лиге Международного союза КВН "Самара", Официальной лиге МС КВН "Тольятти", Молодежной лиге КВН "Сызрань", в лиге для студентов ПОО "Молодой специалист".

В этом году Кубок пройдет в два этапа: "Кубок КВН Самарской области. Дети" 6 сентября и "Кубок КВН Самарской области. Высшая лига" 7 сентября. Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии мест), для этого необходимо оставить заявку на сайте kvnsamara.ru и получить бесплатный пригласительный билет. Также игру можно будет посмотреть в записи. По итогам Кубка будут подготовлены две телевизионные передачи, которые выйдут в эфире региональных каналов.

Кубок КВН Самарской области. Дети. 6 сентября, 17:30.

В игре примут участие команды-участники телевизионного шоу талантов "Детский КВН" и лучшие команды КВН Самары:

"Перспективочка", Гимназия "Перспектива", г.о. Самара;

"Пятница 13", Школа №13, г.о. Самара;

"Гармония", Школа №41 "Гармония", г.о. Самара;

"Спутник", Лицей №1 "Спутник", г.о. Самара;

"13 шуток", Школа №13, г.о. Тольятти;

"Ровесник", Сборная Москвы и Санкт-Петербурга;

"Матрешка", г.о. Краснодар;

"Осторожно дети", г.о. Снежное, ДНР;

"Нескучный дом", г.о. Карабаш.

Ведущим события станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "СОК", актер Александр Волохов.

Кубок КВН Самарской области. Высшая лига. 7 сентября, 18:30.

В игре примут участие команды КВН, представляющие Высшую лигу КВН и Самарскую область:

"Столик", г. Чулым, Новосибирская область;

"Сборная Снежногорска", г. Мурманск;

"Доктор Хаусс", Республика Беларусь;

"Сборная Самарской области", Самарская область.

Ведущим станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "СОК", актер Дмитрий Колчин.