На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу "КВН.Дети"

6 и 7 сентября во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоится одиннадцатый Кубок КВН Самарской области.
Сегодня КВН - это настоящее движение, объединяющее молодежь всей России и стран ближнего зарубежья, которое помогает создавать условия для самореализации и применения творческого и культурного потенциала представителей подрастающего поколения, а также способствует формированию активной жизненной позиции у молодых людей, обеспечению их социальной адаптации в обществе.
Сегодня КВНом охвачен каждый уголок области. В КВН играют школьники, которых объединил "Детский КВН Самарской области". Сотрудники предприятий участвуют в "Самарской областной лиге КВН трудовой молодежи". А веселые и находчивые студенты играют в Центральной лиге Международного союза КВН "Самара", Официальной лиге МС КВН "Тольятти", Молодежной лиге КВН "Сызрань", в лиге для студентов ПОО "Молодой специалист".
В этом году Кубок пройдет в два этапа: "Кубок КВН Самарской области. Дети" 6 сентября и "Кубок КВН Самарской области. Высшая лига" 7 сентября. Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии мест), для этого необходимо оставить заявку на сайте kvnsamara.ru и получить бесплатный пригласительный билет. Также игру можно будет посмотреть в записи. По итогам Кубка будут подготовлены две телевизионные передачи, которые выйдут в эфире региональных каналов.
Кубок КВН Самарской области. Дети. 6 сентября, 17:30.
В игре примут участие команды-участники телевизионного шоу талантов "Детский КВН" и лучшие команды КВН Самары:
- "Перспективочка", Гимназия "Перспектива", г.о. Самара;
- "Пятница 13", Школа №13, г.о. Самара;
- "Гармония", Школа №41 "Гармония", г.о. Самара;
- "Спутник", Лицей №1 "Спутник", г.о. Самара;
- "13 шуток", Школа №13, г.о. Тольятти;
- "Ровесник", Сборная Москвы и Санкт-Петербурга;
- "Матрешка", г.о. Краснодар;
- "Осторожно дети", г.о. Снежное, ДНР;
- "Нескучный дом", г.о. Карабаш.
Ведущим события станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "СОК", актер Александр Волохов.
Кубок КВН Самарской области. Высшая лига. 7 сентября, 18:30.
В игре примут участие команды КВН, представляющие Высшую лигу КВН и Самарскую область:
- "Столик", г. Чулым, Новосибирская область;
- "Сборная Снежногорска", г. Мурманск;
- "Доктор Хаусс", Республика Беларусь;
- "Сборная Самарской области", Самарская область.
Ведущим станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "СОК", актер Дмитрий Колчин.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.