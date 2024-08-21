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На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу "КВН.Дети" В Промышленном районе Самары завершается благоустройство дворов по нацпроекту В Самарской Луке провели велопробег к Дню Государственного флага В Самаре резко выросло число заболевших коронавирусом Фестиваль творчества участников СВО "Ленточка" перенесен на конец сентября

Общество

На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу "КВН.Дети"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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6 и 7 сентября во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоится одиннадцатый Кубок КВН Самарской области.

Сегодня КВН - это настоящее движение, объединяющее молодежь всей России и стран ближнего зарубежья, которое помогает создавать условия для самореализации и применения творческого и культурного потенциала представителей подрастающего поколения, а также способствует формированию активной жизненной позиции у молодых людей, обеспечению их социальной адаптации в обществе.

Сегодня КВНом охвачен каждый уголок области. В КВН играют школьники, которых объединил "Детский КВН Самарской области". Сотрудники предприятий участвуют в "Самарской областной лиге КВН трудовой молодежи". А веселые и находчивые студенты играют в Центральной лиге Международного союза КВН "Самара", Официальной лиге МС КВН "Тольятти", Молодежной лиге КВН "Сызрань", в лиге для студентов ПОО "Молодой специалист".

В этом году Кубок пройдет в два этапа: "Кубок КВН Самарской области. Дети" 6 сентября и "Кубок КВН Самарской области. Высшая лига" 7 сентября. Попасть на мероприятия может каждый житель региона (при наличии мест), для этого необходимо оставить заявку на сайте kvnsamara.ru и получить бесплатный пригласительный билет. Также игру можно будет посмотреть в записи. По итогам Кубка будут подготовлены две телевизионные передачи, которые выйдут в эфире региональных каналов.

Кубок КВН Самарской области. Дети. 6 сентября, 17:30.

В игре примут участие команды-участники телевизионного шоу талантов "Детский КВН" и лучшие команды КВН Самары:

  • "Перспективочка", Гимназия "Перспектива", г.о. Самара;
  • "Пятница 13", Школа №13, г.о. Самара;
  • "Гармония", Школа №41 "Гармония", г.о. Самара;
  • "Спутник", Лицей №1 "Спутник", г.о. Самара;
  • "13 шуток", Школа №13, г.о. Тольятти;
  • "Ровесник", Сборная Москвы и Санкт-Петербурга;
  • "Матрешка", г.о. Краснодар;
  • "Осторожно дети", г.о. Снежное, ДНР;
  • "Нескучный дом", г.о. Карабаш.

Ведущим события станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "СОК", актер Александр Волохов.

Кубок КВН Самарской области. Высшая лига. 7 сентября, 18:30.

В игре примут участие команды КВН, представляющие Высшую лигу КВН и Самарскую область:

  • "Столик", г. Чулым, Новосибирская область;
  • "Сборная Снежногорска", г. Мурманск;
  • "Доктор Хаусс", Республика Беларусь;
  • "Сборная Самарской области", Самарская область.

Ведущим станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН "СОК", актер Дмитрий Колчин.

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Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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