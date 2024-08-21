Аналитика МТС: большинство жителей Самарской области во время отпуска предпочитают смотреть кино

МТС, цифровая экосистема, провела исследование о том, как жители Самарской области и других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 60% опрошенных признались, что просмотр фильмов — их любимый вид досуга во время отдыха.

24% опрошенных жителей Самарской области заявили, что до конца 2024 года планируют отправиться в отпуск. 6% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца года. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в этом году.

43% самарских жителей рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 3% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 12% — 3-7 дней, а 7% жителей региона хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска жители Самарской области назвали просмотр фильмов — этот вид досуга предпочитают 72% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

По данным аналитиков KION, самыми популярными фильмами и сериалами на KION за первую половину лета стали российские картины:

Курортная комедия "Убойный отпуск" (18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой.

"Жизнь по вызову" (18+) — культовая драма с Павлом Прилучным.

Комедийная драма о родителях "Первый класс" (18+) с Аней Чиповской и Никитой Ефремовым.

"Обоюдное согласие" (18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной.

Скринлайф-триллер "Я иду играть" (18+) с Анной Потебней и Тимофеем Елецким.

В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край — на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва — в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов, на четвертом месте — Калининградская область с долей бронирований 6%. Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6 000 рублей в сутки на двоих.

Исследование проведено онлайн-кинотеатром KION и сервисом путешествий МТС Travel. В опросе онлайн-кинотеатра KION приняли участие 1000 респондентов из Самарской области. В МТС Travel проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения по России с середины августа по конец декабря 2024 года.