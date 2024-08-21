Аналитика МТС: большинство жителей Самарской области во время отпуска предпочитают смотреть кино

МТС, цифровая экосистема, провела исследование о том, как жители Самарской области и других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 60% опрошенных признались, что просмотр фильмов — их любимый вид досуга во время отдыха.
24% опрошенных жителей Самарской области заявили, что до конца 2024 года планируют отправиться в отпуск. 6% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца года. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в этом году.
43% самарских жителей рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 3% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 12% — 3-7 дней, а 7% жителей региона хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.
Среди любимых занятий во время отпуска жители Самарской области назвали просмотр фильмов — этот вид досуга предпочитают 72% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.
По данным аналитиков KION, самыми популярными фильмами и сериалами на KION за первую половину лета стали российские картины:
- Курортная комедия "Убойный отпуск" (18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой.
- "Жизнь по вызову" (18+) — культовая драма с Павлом Прилучным.
- Комедийная драма о родителях "Первый класс" (18+) с Аней Чиповской и Никитой Ефремовым.
- "Обоюдное согласие" (18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной.
- Скринлайф-триллер "Я иду играть" (18+) с Анной Потебней и Тимофеем Елецким.
В сервисе путешествий МТС Travel выяснили, в каких регионах страны россияне планируют отдыхать. Лидером по количеству забронированных отелей и апартаментов по России является Краснодарский край — на него приходится более четверти, или 28%, от всех онлайн-бронирований. Второе место делят Санкт-Петербург и Москва — в каждом из городов сделано примерно по 10% от общего числа онлайн-заказов, на четвертом месте — Калининградская область с долей бронирований 6%. Средний по стране чек на размещение, по данным МТС Travel, составляет 6 000 рублей в сутки на двоих.
Исследование проведено онлайн-кинотеатром KION и сервисом путешествий МТС Travel. В опросе онлайн-кинотеатра KION приняли участие 1000 респондентов из Самарской области. В МТС Travel проанализировали бронирования отелей и других объектов размещения по России с середины августа по конец декабря 2024 года.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д