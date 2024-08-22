Волейбольная "Нова" обыграла "Нефтяник"

В среду, 21 августа, на самарской МТЛ "Арена" прошел матч в рамках Кубка России между новокуйбышевским волейбольным клубом "Нова" и оренбургским "Нефтяником". По итогам игры счет составил 3:2 в пользу ВК "Нова".
Первую победу игроков "Новы" в официальном сезоне 2024/2025 прокомментировал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Желаю "Нове" дальнейших успехов в Кубке страны и в чемпионате Суперлиги, который стартует в начале сентября. Как позволит рабочий график, обязательно приеду на домашний матч поболеть за команду. Кстати, в правительстве Самарской области есть своя волейбольная команда, которую мы собрали. Тренировки проходят рано утром до начала рабочего дня. Такую практику привез из Тулы. Волейбол — любимый вид спорта. Будем развиваться и в этом направлении", - рассказал глава региона.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!