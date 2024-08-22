Волейбольная "Нова" обыграла "Нефтяник"

В среду, 21 августа, на самарской МТЛ "Арена" прошел матч в рамках Кубка России между новокуйбышевским волейбольным клубом "Нова" и оренбургским "Нефтяником". По итогам игры счет составил 3:2 в пользу ВК "Нова".

Первую победу игроков "Новы" в официальном сезоне 2024/2025 прокомментировал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Желаю "Нове" дальнейших успехов в Кубке страны и в чемпионате Суперлиги, который стартует в начале сентября. Как позволит рабочий график, обязательно приеду на домашний матч поболеть за команду. Кстати, в правительстве Самарской области есть своя волейбольная команда, которую мы собрали. Тренировки проходят рано утром до начала рабочего дня. Такую практику привез из Тулы. Волейбол — любимый вид спорта. Будем развиваться и в этом направлении", - рассказал глава региона.