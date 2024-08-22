В Самаре 2 сентября запретят продавать алкоголь

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о запрете на продажу алкоголя в День знаний. Напомним, в этом году праздник пройдет в понедельник, 2 сентября.
"Установить 2 сентября с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары", — отмечается в тексте документа.
Запрет не распространяется на розничную продажу спиртного в кафе, ресторанах и других местах общественного питания.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.