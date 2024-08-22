16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика С 23 августа в Самарской области изменится расписание электричек Холдинг Т1 вошел в состав участников Ассоциации ФинТех Аналитика МТС: большинство жителей Самарской области во время отпуска предпочитают смотреть кино На международный конкурс AI Challenge заявки подали тысячи школьников

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

MSK-IX стала первой в стране точкой обмена трафиком (IXP), запустившей клиентский порт 400G.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Компания MSK-IX, ведущий оператор мультисервисных платформ в России, объявила о запуске на своей IXP первого в стране клиентского порта со скоростью 400 Гбит/с. Это значительное событие укрепляет позиции MSK-IX как ключевого игрока на отечественном рынке телекоммуникаций, предоставляющего высокоскоростные, надежные и безопасные решения для передачи данных и обмена трафиком организациям из различных секторов бизнеса.

Запуск порта 400G стал возможен благодаря модернизации сети и внедрению передовых технологий, что позволило удовлетворить растущие потребности клиентов в увеличении пропускной способности и повышении надежности обмена трафиком. Новые возможности уже начали использоваться клиентами MSK-IX, что подтверждает востребованность таких решений на рынке.

Данное нововведение открывает новые возможности для операторов связи, провайдеров интернет-услуг и других участников рынка, позволяя значительно увеличить скорость и качество передачи данных. В будущем MSK-IX планирует расширение количества портов 400G, чтобы поддерживать рост объема интернет-трафика и соответствовать современным требованиям рынка.

"Запуск первого в России клиентского порта 400G на точке обмена трафиком — это важный шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры страны, способствующий укреплению национальной цифровой экономики", — прокомментировал технический директор компании MSK-IX Александр Ильин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1