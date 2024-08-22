В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика

MSK-IX стала первой в стране точкой обмена трафиком (IXP), запустившей клиентский порт 400G.
Компания MSK-IX, ведущий оператор мультисервисных платформ в России, объявила о запуске на своей IXP первого в стране клиентского порта со скоростью 400 Гбит/с. Это значительное событие укрепляет позиции MSK-IX как ключевого игрока на отечественном рынке телекоммуникаций, предоставляющего высокоскоростные, надежные и безопасные решения для передачи данных и обмена трафиком организациям из различных секторов бизнеса.
Запуск порта 400G стал возможен благодаря модернизации сети и внедрению передовых технологий, что позволило удовлетворить растущие потребности клиентов в увеличении пропускной способности и повышении надежности обмена трафиком. Новые возможности уже начали использоваться клиентами MSK-IX, что подтверждает востребованность таких решений на рынке.
Данное нововведение открывает новые возможности для операторов связи, провайдеров интернет-услуг и других участников рынка, позволяя значительно увеличить скорость и качество передачи данных. В будущем MSK-IX планирует расширение количества портов 400G, чтобы поддерживать рост объема интернет-трафика и соответствовать современным требованиям рынка.
"Запуск первого в России клиентского порта 400G на точке обмена трафиком — это важный шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры страны, способствующий укреплению национальной цифровой экономики", — прокомментировал технический директор компании MSK-IX Александр Ильин.
Последние комментарии
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
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