"Лада-ЮХЛ" стала победителем турнира памяти Цыгурова

Завершился традиционный "Турнир памяти Г. Ф. Цыгурова".
В заключительный день "Лада-ЮХЛ" взяла верх над казанским "Динамо" (9:3) и с шестью очками заняла первое место. Второе место у "Динамо" (4 очка), на третьем — ЦСК ВВС (3 очка), победивший "Дизель" (6:2). Пензенская команда замкнула турнирную таблицу (0 очков).
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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