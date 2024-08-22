"Лада-ЮХЛ" стала победителем турнира памяти Цыгурова

Завершился традиционный "Турнир памяти Г. Ф. Цыгурова".

В заключительный день "Лада-ЮХЛ" взяла верх над казанским "Динамо" (9:3) и с шестью очками заняла первое место. Второе место у "Динамо" (4 очка), на третьем — ЦСК ВВС (3 очка), победивший "Дизель" (6:2). Пензенская команда замкнула турнирную таблицу (0 очков).