Педиатры — в топе: более 37% детей регулярно проходят медицинские осмотры

Меньше двух недель остается до начала нового учебного года. Самое время проверить здоровье ребенка, чтобы оценить его готовность к серьезным умственным и физическим нагрузкам.

"Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" выяснили: 33% родителей отводят детей на медкомиссию перед школой или детским садом, а 37% проходят такой осмотр чаще, чем раз в год.

По данным исследования, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ, среди 5 500 респондентов из 37 городов России только 4,4% граждан считают такой осмотр избыточной мерой.

"Береги здоровье смолоду" — это девиз родителей, которые заботятся о благополучии своих детей. Так, в нашей детской клинике наблюдается более 5 тысяч маленьких пациентов, при этом за 6 месяцев этого года к нам обратилось на 10% больше пациентов, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство обращений было связано с превенцией, а именно с профилактическими осмотрами и вакцинацией. Хотя количество обращений по острым заболеваниям все же остается на достаточно высоком уровне", — отметила врач-педиатр детской клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Ирина Фазлыева.

Чаще всего дети посещают педиатров (46%), далее следуют неврологи (8%) и стоматологи (7%). Менее "популярны" хирурги, психологи, офтальмологи и лор-врачи — на них приходится около 5% всех посещений.

"В текущем году родители наших маленьких пациентов чаще обращались за помощью к педиатрам, лор-врачам, офтальмологам, гастроэнтерологам. Практически те же специалисты были наиболее востребованы и в 2023 году — педиатр и лор-врач. Именно к ним обращаются родители при первых симптомах заболевания у малышей.

Сегодня родители заботятся не только о физическом, но и о психологическом здоровье ребенка, поэтому есть и запросы на помощь детских психологов, особенно перед началом учебного года, что связано, прежде всего, с поддержкой ребенка в период адаптации в первые месяцы в образовательном учреждении", — прокомментировала Ирина Фазлыева.

Вопреки распространенному мнению, только 20% родителей считают, что школа "калечит" здоровье детей ("да" и "скорее да" ответили 7,2% и 12,5% респондентов соответственно). Отрицательно ответили почти 50%, остальные затруднились с ответом.

Чаще всего родители наблюдают у детей-школьников ухудшение осанки (61%) и зрения (22%), а также проблемы с психическим здоровьем (16%) и ЖКТ (12%). При этом, по мнению взрослых, самое негативное влияние на здоровье школьников оказывают конфликты в коллективы и проблемы с социализацией (42%), большие нагрузки (33%), недостаточное количество дней для отдыха (7%) и постоянный стресс (5%).

74% родителей оценивали состояние здоровья своих детей как "хорошее" и "очень хорошее". Самую высокую оценку дали жители Москвы (85%), Санкт-Петербурга (84%) и Ярославля (81%), а наименьший показатель в Махачкале — 52%.

На покупку лекарств для детей и посещение врачей 36% родителей ежемесячно тратят от 501 до 1000 руб., 28% — до 500 руб., а примерно 3% респондентов — более 3000 руб.

"Исследование показало, что до половины семей в российских городах часто и очень часто пользуются услугами частных детских клиник. И это понятно: взрослые часто экономят на себе, но стараются поддерживать здоровье детей. Помимо визитов к врачу родители принимают меры для того, чтобы дети чаще отдыхали (это характерно для 56% семей), занимались спортом и закаливанием (45%) и имели возможность отдохнуть летом (36%). Кроме этого, к популярным мерам защиты детского здоровья относится сокращение пользования гаджетами (33%), здоровый сон (27%), правильное питание (25%), подвижный образ жизни и сокращение стрессов (по 12%), а также детское творчество (8%)", — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

В среднем 31% родителей водят детей в частные клиники, чаще всего в Москве и Воронеже — 72% и 53% соответственно.

"Здоровье человека — это главная ценность. А здоровье ребенка важно вдвойне. Поэтому к выбору детской клиники и врача каждый родитель подходит тщательно. Мы отмечаем, что главные критерии — профессионализм врачей и высокий сервис. Родителям важно, чтобы в режиме "здесь и сейчас" они могли получить полный цикл помощи и консультации нужных специалистов, в том числе стоматологические услуги и физиотерапию, комплексные программы обследований. Сегодня в детских частных клиниках также можно быстро и без очередей оформить справки в сад, школу, для поступления в вуз, в бассейн и лагерь", — рассказала главный врач детской клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Елизавета Хайми.