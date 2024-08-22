16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Tele2 назвала самые качающие села и деревни Самарской области "Авито Путешествия" вошли в Ассоциацию туристических агрегаторов Бизнесмены Поволжья все чаще ищут клиентов и персонал с помощью big data В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика С 23 августа в Самарской области изменится расписание электричек

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Бизнесмены Поволжья все чаще ищут клиентов и персонал с помощью big data

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, вновь отмечает растущий интерес к цифровым сервисам, помогающим автоматизировать бизнес-процессы и разработанным на основе аналитики больших данных. По оценке оператора, востребованы продукты, которые повышают эффективность работы с клиентами и сотрудниками, улучшают качество и количество продаж и привлекают новый персонал в розницу.

Фото: предоставлено Tele2

Предприниматели Поволжья сегодня становятся все более самостоятельными и все активнее автоматизируют и оптимизируют внутренние процессы: внедряют системы мониторинга и оперативно отслеживают телефонные диалоги между персоналом и клиентами, без привлечения внешних экспертов настраивают рекламу в интернете, устанавливают лимиты на мобильную связь сотрудников и контролируют их расходы, разворачивают умную телефонию и синхронизируют ее c офисной CRM-системой.

Одной из наиболее востребованных услуг Tele2 по итогам семи месяцев 2024 года стала персонифицированная рассылка SMS-таргет на основе технологии big data. Спрос на нее с начала года увеличился на 29%, а выручка от продажи услуги - на 13%. Аналитика в виде массивов обезличенных данных, которую предоставляет Tele2, помогает понять социальный профиль, маршруты передвижения и прочие важные для построения рекламных коммуникаций настройки, и в среднем повышает продажи на 10-15%. Помимо стандартных фильтров "Пол", "Дата рождения" и "Место фактического проживания", активнее всего предприниматели для поиска новых клиентов обращались к геотаргетированию по городу и геотаргетированию по предполагаемому месту проживанию и месту работы - более половины продаж всех таргетов.

Сервис оператора содержит также более 50 критериев по интересам, их можно компоновать для создания групп по целевым аудиториям, которые впоследствии получат SMS с релевантным предложением. Внутри таргета "Интересы" бизнес отдает предпочтение "Поиску персонала", "Обустройству дома, ремонту", "Автозапчастям" и "Автосервису". Сегментированные рассылки по поиску новых сотрудников чаще всего используют гостиничный, ресторанный и строительный бизнесы, а также фитнес-клубы и продуктовый ритейл. Компании, воспользовавшиеся этой услугой, в небольшие сроки подбирают персонал без дополнительных расходов на рекрутинговые агентства и сторонних кадровых менеджеров.

Для знакомства с опцией "SMS-таргет" и ее оценкой удобства Tele2 подготовила онлайн-калькулятор на специальном лендинге. Он поможет подобрать оптимальный пакет SMS и рассчитать стоимость запуска рекламной рассылки. Там же можно протестировать демоверсию рекламного кабинета без специальной регистрации.

Вторая по популярности услуга у бизнеса - "Корпоративная АТС". Количество подключений с начала года выросло на 11%, а выручка от продажи услуги - на 13%. Сервис позволяет быстро организовать многоканальную телефонию без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников, информировать клиентов, проводить онлайн-конференции и даже интегрировать ее с рабочей CRM-системой. Таким образом, компании получают удобный централизованный канал взаимодействия со своей базой, повышают эффективность коммуникаций и всегда будут на связи со своими партнерами и персоналом.

До 31 декабря 2024 года действует специальное предложение: всем новым бизнес-клиентам, подключающим "Корпоративную АТС", предоставляется красивый городской номер Tele2 в подарок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Анатолий Илларионов 05 июля 2024 06:37 В Самаре отказались менять норматив по числу парковок при строительстве жилья

Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1