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Общество

В Самарской области отметят День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 августа, с 11:00 до 12:00 в Самаре на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, по итогам которого стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 г. и завершилось разгромом немецких сил.

Победа в Курской битве завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Наступательная стратегия немецкого командования полностью провалилась, а инициатива на поле боя окончательно перешла к Красной Армии. Сокрушительное поражение Германии также внесло разлад в союз стран "оси", заложив основу распада фашистского блока.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память о погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске есть мемориальный комплекс "Курская дуга", посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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