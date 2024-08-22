В Самарской области отметят День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

В пятницу, 23 августа, с 11:00 до 12:00 в Самаре на площади Славы состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине", посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, по итогам которого стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 г. и завершилось разгромом немецких сил.

Победа в Курской битве завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Наступательная стратегия немецкого командования полностью провалилась, а инициатива на поле боя окончательно перешла к Красной Армии. Сокрушительное поражение Германии также внесло разлад в союз стран "оси", заложив основу распада фашистского блока.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память о погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске есть мемориальный комплекс "Курская дуга", посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.