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Общество

В ближайшие дни в Самару вернется лето и хорошая погода

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские синоптики дали краткосрочный прогноз погоды на период с 23 по 26 августа. В эти дни в регионе ожидается теплая погода и минимум дождей.

В пятницу, 23 августа, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северный, 4…9 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

В субботу, 24 числа, в регионе сохранится малооблачная погода. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +22…+27 °C.

25 августа в Самарской области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +20…+25 °C.

В начале рабочей недели, 26 числа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +23…+28 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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