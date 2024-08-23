На ул. Ленинской в Самаре открылась муниципальная ярмарка

В пятницу, 23 августа, в Самаре начала свою работу муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная рядом с домом № 142 на ул. Ленинской в Ленинском районе. Горожане смогут посещать новую торговую точку по пятницам, субботам, воскресеньям с 08:00 до 18:00.

Самарцам предлагают приобретать на муниципальных ярмарках мясную, рыбную, молочную продукцию, фрукты и овощи, сухофрукты и орехи и многое другое. Благодаря широкому ассортименту, горожане могут расширить свой гастрономический опыт и пополнить запасы продуктов, познакомиться с продукцией ранее не известных им производителей.

Сейчас на территории города организовано 15 муниципальных круглогодичных ярмарок, а в августе этого года список пополнят две сезонные торговые точки. Первая из них располагается в Ленинском районе, в районе дома № 142 по улице Ленинской, а вторая — в 4 квартале поселка Мехзавод, перед д. 9 (ДК "Октябрь") в Красноглинском районе.