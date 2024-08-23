Футбол в Самаре: дополнительный общественный транспорт 25 августа

В воскресенье, 25 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта.

На стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч, 6 тур МИР РПЛ 2024/2025, между командами "Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород". Начало матча в 16:00.

Напоминаем, что в связи с производством капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 22, 24, 24к, 25 следуют от Барбошиной поляны.

До ул. Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте № 5. Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами, которые следуют от ТЦ "Апельсин" до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.

Трамваи маршрута № 11 в выходной день, традиционно проследуют к стадиону "Солидарность Самара Арена".

Также дополнительно будет подан низкопольный подвижной состав на трамвайном маршруте № 22 для обеспечения транспортной доступности маломобильных групп населения. После окончания матча дополнительные трамваи будут ожидать пассажиров на остановочном пункте "Солидарность Самара Арена".

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.