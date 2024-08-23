Самарская телебашня включит подсветку в честь Курской области

В пятницу, 23 августа, на телебашне филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" с наступления сумерек и до 24:00 часов будет работать подсветка в честь завершения Курской битвы 1943 года.
Самарцы увидят флаг России, Вечный огонь, георгиевскую ленту и надпись "Курск 1943".
Тематические ролики включат также Останкинская телебашня, телебашни в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Кызыле, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.
Курская битва, иначе называемая битвой на Курской дуге, — одно из величайших и решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Ожесточенные бои длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. В Курской битве немецкие войска были разбиты, Германия утратила стратегическую инициативу. Наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.