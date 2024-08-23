Самарская телебашня включит подсветку в честь Курской области

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В пятницу, 23 августа, на телебашне филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" с наступления сумерек и до 24:00 часов будет работать подсветка в честь завершения Курской битвы 1943 года.