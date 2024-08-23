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Общество

В регионе ожидается туман

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"Ночью и утром 24 августа местами по региону ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее", - говорится в сообщении ФГБУ "Приволжское УГМС".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

"Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние — это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя "ведущей" машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее", - предупреждает ведомство.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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