В регионе ожидается туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"Ночью и утром 24 августа местами по региону ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее", - говорится в сообщении ФГБУ "Приволжское УГМС".

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

"Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние — это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя "ведущей" машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее", - предупреждает ведомство.