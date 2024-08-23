На стелу "Тольятти" на М-5 пообещали вернуть исторически правильные буквы

Администрация Тольятти дала пояснения по ситуации с заменой букв реставрируемой стелы на въезде в город. Поводом для этого стала бурная реакция горожан в соцсетях.

В мэрии рассказали, что проект реставрации стелы, установленной на трассе М-5 при въезде со стороны с. Зеленовка, реализуют по инициативе активных граждан и тольяттинского предпринимательского сообщества при поддержке городской администрации.

"Сбор предложений и последующее обсуждение проекта реставрации стелы, как одного из знаковых и значимых мест нашего города, проводились в течение года. В работе были задействованы представители экспертного сообщества и социально ответственного бизнеса Тольятти, дизайнеры, специалисты в сфере обработки металлов, организации освещения и производства световых конструкций. Все они выразили готовность поддержать инициативу неравнодушных горожан и принять участие в обновлении стелы, конструктив которой за десятилетия, прошедшие с момента установки, серьезно обветшал, подвергся коррозии и, соответственно, требовал значительного вмешательства с точки зрения восстановления. Именно эти работы в настоящее время и ведутся под нашим постоянным контролем", — рассказал первый замглавы Тольятти Андрей Дроботов.

По его словам, коррозия существенно повредила буквы, из которых было сложено название города. Поэтому их решили демонтировать и вывезти на глубокую полноценную реставрацию. Так как буквы очень объемные и массивные, реставрация, по оценкам специалистов, займет значительное время.

"Чтобы стела в период реставрации букв не пустовала, авторы проекта по согласованию с администрацией решили временно установить на постаменте название города, выполненное из современных износостойких материалов. Шрифт подбирали, опираясь на опыт других регионов, а также с учетом его использования на других городских объектах. В сентябре на стеле смонтируют обновленный баннер с изображением памятника отцу-основателю Ставрополя-Тольятти В. Н. Татищеву, а буквы дополнят подсветкой, чтобы стела не только днем, но и в темное время суток была хорошо видна с федеральной трассы и тем самым могла по-настоящему украшать въездные ворота нашего города", — отметил Андрей Дроботов.

Руководитель АНО "Перекресток развития" Дмитрий Завьялов сообщил, что работы по обновлению стелы и обустройству прилегающей территории продолжатся в 2025 году. Реставраторы вернут на прежнее место исторически правильные буквы с названием города. Также инициативная группа обсудит с авторами и создателями стелы, дополнят ли оригинальные буквы подсветкой.

Кроме того, вокруг стелы могут оборудовать дополнительную декоративную подсветку с цветными прожекторами, установить флагштоки со стягами России, Самарской области и Тольятти, а также организовать подъезды и подходы, чтобы тольяттинцы и гости Автограда могли беспрепятственно и безопасно припарковать транспорт, выйти и сделать фото.

Общая стоимость работ по реставрации стелы и благоустройству прилегающей территории составляет порядка 3,5 млн руб., из которых 870 тыс. руб. — средства городского бюджета. Остальное — средства партнеров проекта, тольяттинских предприятий и организаций, которые аккумулируют через городской общественный Фонд "Духовное наследие" им. С. Ф. Жилкина и АНО "Перекресток развития".