Гандбольная "Лада" и "Лада-2" взяли золото и серебро предсезонного турнира в Тольятти

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В УСК "Олимп" завершился чемпионат г. о. Тольятти, по итогам которого гандбольные "Лада" и "Лада-2" завоевали первое и второе места, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК